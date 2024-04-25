Beyşehir'de Hacı Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı

Beyşehir ilçesinde hacı adaylarının mahallerinde görev yapan din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Konya İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge başkanlığında İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda hac ve umre koordinatörlüğü ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, hacı adaylarını hacca hazır hale getirmek, hac ikliminin manevi havasına büründürmek amacıyla bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, cami görevlilerinden hac yolculuğuna çıkmadan önce hacı adaylarını hac ibadeti, sağlık ve güvenlik önlemleri, kutsal yerleri ziyaret, manevi hazırlık ve diğer konularda yetiştirmesi istendi.