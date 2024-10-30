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Beyşehir'de Gıda Denetimleri Sürüyor

Beyşehir'de Gıda Denetimleri Sürüyor
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri, ilçedeki gıda üretim tesisleri ve satış yerlerini denetleyerek hijyen ve ürün güvenliği sağlamak amacıyla numune alıyor. Vatandaşların karşılaştığı sorunlar için 174 Alo Gıda hattı kullanılabilecek.

Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri ilçede gıda denetimlerini sürdürüyor.

İlçede faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri ve iş yerleri denetlenerek ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler alındı.

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşullarının yanı sıra çalışanların kişisel hijyenleri ile satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi.

Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için ilçe sınırları içerisindeki tüm gıda üretim ve satış yerlerinin risk esaslarına göre kesintisiz olarak denetlendiği belirtildi.

Vatandaşların gerek toplu tüketim yerlerinde, gerekse alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına ait 174 Alo Gıda hattını arayabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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