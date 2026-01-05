Haberler

Beyşehir'de 2025'te 20 işletmeye 1 milyon 367 bin liralık ceza uygulandı

Beyşehir'de 2025'te yapılan denetimlerde gıda güvenliğini tehdit eden 25 işletmeye 1 milyon 367 bin lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde hijyen şartları ve ürün saklama koşulları incelendi.

Beyşehir'de 2025'te yapılan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü belirlenen 25 işletmeye 1 milyon 367 bin liralık idari para cezası kesildiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları, satış ve sunumda kullanılan ekipmanların uygunluğu incelenirken, risk esaslı denetimler kapsamında analiz yapılmak üzere numuneler de alınıyor.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 işletmeye idari para cezası uygulandı.

5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş ürün satışı, Türk Gıda Kodeksine aykırılık, hijyen kurallarına uymama ve kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterme gibi ihlaller sebebiyle toplamda 1 milyon 367 bin liralık idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, kurallara uygun şekilde hizmet veren üretici ve işletmelere teşekkür ederken, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin yıl boyunca kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
