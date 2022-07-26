Beyşehir'de gençler arası futbol turnuvası başladı
AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı ve Gençlik Kolları tarafından merhum Dursun Turgut anısına düzenlenen gençler arası futbol turnuvası başladı.
AK Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı ve Gençlik Kolları tarafından merhum Dursun Turgut anısına düzenlenen gençler arası futbol turnuvası başladı.
Esentepe sentetik sahasında gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları 2. Geleneksel Gençler Arası Futbol Turnuvası'na 16-26 yaş arası gençlerin oluşturduğu takımlar katılıyor.
Turnuva Gölkaşı-Gençlerbirliği arasında oynanan müsabaka ile başladı. Ardından Harman Nakliyat-Gençlikspor takımları karşı karşıya geldi.
Futbol turnuvasının açılış töreninde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin turnuvaya katılan takımlara başarı dilerken, centilmence müsabakalar olması temennisinde bulundu.
Açılış programına Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Mızrak, Kadın Kolları Başkanı Gülşah Unutmaz Bahçeci, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, futbolseverler katıldı.