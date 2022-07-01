Beyşehir'de Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet gezisi Beyşehir'de, Huğlu Motor Sporları Kulübü (HUMOS) tarafından düzenlenen Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet Gezisi gerçekleştirildi. Beyşehir'de, Huğlu Motor Sporları Kulübü (HUMOS) tarafından düzenlenen Geleneksel Köprülü Kanyon Motosiklet Gezisi gerçekleştirildi. Huğlu Mahallesi'nde Hamdi Kaynarca anısına düzenlenen ve yaklaşık 184 kilometrelik parkurdan oluşan geziye yerleşim merkezinde yaşayan farklı yaş gruplarından çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Huğlu Mahallesi Meydanı'nda yapılan duanın ardından başlayan gezide, katılımcılar tarihi antik dağ yolundan geçerek Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na ulaştı. Güzergah esnasındaki tarihi mekanlarda ve yerleşim merkezlerinde mola veren motosiklet tutkunları, Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda ise dünyaca ünlü rafting yapılan ırmakların başında gelen Köprüçay'da rafting heyecanı yaşadı. Gezi esnasında arıza yapan ya da patlayan lastiklere oluşturulan özel bir ekip müdahale etti. Gece saatlerinde tamamlanan dönüş yolculuğunda ise motosiklet tutkunlarını Huğlu Meydanı'nda çok sayıda mahalle sakini coşkuyla karşıladı. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Motosiklet Manavgat Antalya Güncel Haberler

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