Beyşehir'de Evinden Tüfekle Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı
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Beyşehir ilçesinde evinin balkonundan tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıakif Mahallesi'nde bir apartmanın en üst katında oturan kişinin balkondan tüfekle havaya rastgele ateş ettiği ihbarını aldı. Adrese giden ekipler, M.A'yı gözaltına aldı. Alkollü olduğu öne sürülen M.A, Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.
Beyşehir ilçesinde evinin balkonundan tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen kişi, gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıakif Mahallesi 40658 Sokak'ta bir apartmanın en üst katında oturan kişinin balkondan tüfekle havaya rastgele ateş ettiği ihbarını aldı.
Adrese giden ekipler, M.A'yı gözaltına aldı.
Alkollü olduğu öne sürülen M.A, Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.