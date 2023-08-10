Beyşehir'de Evinden Rastgele Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin balkonundan havaya rastgele av tüfeğiyle ateş açtığı iddia edilen kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Hacıakif Mahallesi, 40658 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın en üst katında oturan M.A., evinin balkonundan gece saatlerinde havaya rastgele peş peşe silahla ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen polis, şahsın hala ateş etmeye devam ettiğini görmesi üzerine takviye istedi. Takviye ekiplerin gelmesiyle hazırlıklarını yapan polis ekipleri, çelik yelek giyerek harekete geçti. Evde anne ve hasta babasıyla kaldığı öğrenilen şahsı eve girerek etkisiz hale getiren polis ekipleri, M.A.'nın elindeki silahı da aldı. Polis tarafından aşağıya indirilen M.A., polis ekip otosuna bindirildi. Polis ekipleri binanın etrafında incelemelerde bulunarak boş kartuşları topladı. Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen M.A., Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA