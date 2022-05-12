Beyşehir'de engelli gençler için asker eğlencesi düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde temsili olarak bir gün askerlik yapacak engelli gençler için eğlence düzenlendi.

Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik töreni yapıldı.

Törende asker kıyafeti giyen 13 özel öğrenci, askerlik yemini etti, ellerine kınalar yakıldı.

Programa katılan ilçe protokolü tarafından temsili terhis belgeleri verilen özel öğrenciler, aileleriyle askerlik hatırası fotoğraf çektirdi.

Okuldaki törenin ardından özel öğrenciler, şehir merkezinde düzenlenen asker konvoyuna da katıldı. Öğrenciler, otogara geldiklerinde ise çalan davul zurna eşliğinde oynadı, bazı öğrencileri aileleri havaya fırlattı.

Özel öğrenciler daha sonra "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla temsili olarak kışlalarına uğurlandı.

Yemin töreni ve temsili kışla uğurlamasının ardından özel öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen asker eğlencesinde eğlendi.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Kamil Akkanat Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Nejdet Ünaldı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Mehmet Gümüşkan, Türkiye Harp Mululü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri katıldı.