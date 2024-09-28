Beyşehir'de Elma Hasadı Devam Ediyor
Beyşehir ilçesinde elma hasadı sürerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bahçelerde incelemelerde bulundu. Ekipler, sebze ve meyve üretim alanlarını takip ederek olası risklere karşı önlemler almayı hedefliyor.
Beyşehir ilçesinde elma hasadı devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri elma hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu.
İlçenin sebze ve meyve üretim alanlarını da inceleyen ekipler, oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek, ürünlerin kaliteli ve sağlıklı yetiştirilmesi için tüm üretim alanlarını takip ediyor.