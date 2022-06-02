Beyşehir'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyşehir'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Beyşehir'de el emeği göz nuru ürünler sergilendi

Beyşehir ilçesinde, kursiyerlerin el emeği, göz nuru dökerek eğitim yılı içerisinde hazırladığı çalışmalar, yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Beyşehir ilçesinde, kursiyerlerin el emeği, göz nuru dökerek eğitim yılı içerisinde hazırladığı çalışmalar, yıl sonu sergisi ile vatandaşların beğenisine sunuldu.

Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi Beyşehir KOMEK'te yıl içerisinde farklı branşlarda açılan kurslar sona erdi.

Serginin açılışında konuşan Beyşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, kurs öğreticileri ile kursiyerlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hem öğrencilere hem de yetişkinlere yönelik yaz dönemi kurslarının da yakında başlayacağını belirten Siper, "Kurum olarak yaz dönemi kurslarına da kesintisiz olarak devam edeceğiz. İnşallah, bir dahaki dönemde kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde bölgemize vatandaşlarımızın da desteğiyle hizmet vermeye devam edeceğiz. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title