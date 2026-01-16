Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Gazi İlkokulu'nda okuma alışkanlığının önemi anlatan bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, trafik yoğunluğu ve park sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Etkinlikte öğrencilere lokma tatlısı ikramı da yapıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde söyleşi programı düzenlendi.

Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, eğitimci yazar Hasan Uzun tarafından öğrencilere, okuma alışkanlığının önemi ve kitapların çocukların dünyasındaki yeri anlatıldı.

Programda, çocuklar için çeşitli eğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştirildi.

Beyşehir'de park ve kaldırım düzenlemesi

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu, park sorunu ve kaldırım işgallerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bayındır, Öğretmenevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının ceza odaklı değil, düzenli ve yaşanabilir bir trafik akışı oluşturmak olduğunu bildirdi.

Şehir merkezinde gelişi güzel yapılan parkların trafiği olumsuz etkilediğini aktaran Bayındır, saatli park uygulamaları üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Bayındır, masa, sandalye ve ürün sergileriyle yapılan kaldırım işgallerine karşı denetimlerin artırıldığını belirtti.

Beyşehir'de lokma ikramı

Beyşehir Gazi İlkokulu bahçesinde hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen programda, öğrenciler ve öğretmenlere lokma tatlısı ikram edildi.

Hayırseverlerden Ali Sevindik, Miraç Kandili dolayısıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

