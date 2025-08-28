Beyşehir'de Eğitim ve Sağlık Üzerine Toplantılar Gerçekleştirildi

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, ilçede görev yapan ilkokul müdürlerinin katılımıyla Eğitim Kurumu Müdürler Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına yönelik hazırlık çalışmaları, okulların fiziki durumları, öğrenci başarılarının artırılması, sosyal ve kültürel etkinlikler ile akademik projeler masaya yatırıldı. Ayrıca yeni eğitim öğretim yılına ilişkin Bakanlık genelgeleri doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler istişare edildi.

Konuk toplantıda yaptığı konuşmasında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin motivasyonunun artırılması konularına dikkat çekti.

Yeni Konya-Antalya kara yolunda baz istasyonu çalışmaları

Bir süre önce hizmete giren yeni Konya-Antalya kara yolunun Derebucak ilçesi sınırlarında yaşanan iletişim sorununun yapımı süren baz istasyonu ile çözüme kavuşması bekleniyor.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, konuya ilişkin açıklamasında, Derebucak ilçe merkezi ile Gembos Ovası güzergahından İbradı yol ayrımına kadar olan bölümde yaşanan iletişim sorununun çözüme kavuşmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kısa, açıklamasında, "Derebucak Gembos Antalya yolu güzergahında Derebucak'tan başlayıp İbradı yol ayrımına kadar olan bölümde sinyal sorununu çözmek için uzun çalışmalar sonucunda 'karavan sistem güneş enerjili GSM baz istasyonu' çalışmaları devam ediyor. Bu hafta sonu sinyal gücünün verilmesi planlanan baz istasyonu bölgemize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

Konya İl Sağlık Müdürü Yavuz Beyşehir'de sağlık tesislerini ziyaret etti

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Beyşehir ilçesini ziyaretinde, ilçedeki sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile görüşen Yavuz, Beyşehir'de sağlığı yatırımları adına yapılabilecek yeni projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Yavuz, sağlık alanında göstermiş oldukları duyarlılık ve desteklerinden dolayı Bayındır'a teşekkür etti.