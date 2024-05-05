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Beyşehir'de Duşa Kabin Kazası: İki Çocuk Yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde banyoda bulunan duşa kabinin camının parçalanması sonucu 8 ve 11 yaşındaki iki çocuk yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde banyoda bulunan duşa kabinin camının parçalanması sonucu iki çocuk yaralandı.

Babaları tarafından kuaförde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenen 8 ve 11 yaşındaki iki kardeş, banyoda duşa kabinin camlarının henüz bilinmeyen bir nedenle parçalanması sonucu yaralandı.

Aile tarafından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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