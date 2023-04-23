Beyşehir'de dolu etkili oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesi etkili olan dolu sonrası beyaza büründü.

Yağmurun ardından etkili olan dolu yaklaşık yarım saat sürdü.

Aniden etkili olan doluya cadde ve sokaklarda yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı.

İlçe sakinlerinden Şaban Yüce, yağmurla birlikte gelen dolu nedeniyle uzun süre dışarıya çıkamadığını belirterek, "Meyvelerde bir şey kalmadı, Dolu sebebiyle erik, badem ve kayısı ağaçları bitti. Her yeri beyazlattı."dedi.