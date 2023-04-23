Üye Girişi
Haberi Paylaş
Beyşehir'de dolu etkili oldu

Beyşehir'de dolu etkili oldu

Güncel Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesi etkili olan dolu sonrası beyaza büründü.

Konya'nın Beyşehir ilçesi etkili olan dolu sonrası beyaza büründü.

Yağmurun ardından etkili olan dolu yaklaşık yarım saat sürdü.

Aniden etkili olan doluya cadde ve sokaklarda yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı.

İlçe sakinlerinden Şaban Yüce, yağmurla birlikte gelen dolu nedeniyle uzun süre dışarıya çıkamadığını belirterek, "Meyvelerde bir şey kalmadı, Dolu sebebiyle erik, badem ve kayısı ağaçları bitti. Her yeri beyazlattı."dedi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Hisarcık Beyşehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title