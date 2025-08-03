Beyşehir'de Doğanbeyliler Günü Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Beyşehir'de Doğanbeyliler Günü Etkinliği Coşkuyla Kutlandı
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Beyşehir ilçesinde Doğanbeyliler Günü etkinliği düzenlendi. Gurbette yaşayan hemşehrilerin katıldığı etkinlik mehteran gösterileri ve yemek ikramları ile renklendi.

Beyşehir ilçesinde düzenlenen Doğanbeyliler Günü etkinliğinde gurbette yaşayan hemşehriler bir araya geldi.

Doğanbey Mahallesi'nde toplu dua ve kabir ziyaretleri ile başlayan etkinliğin yerleşim merkezindeki futbol sahasında düzenlenen bölümünde ise gerçekleştirilen mehteran gösterileri katılımcıları coşturdu.

Etkinlik, düzenlenen çeşitli aktivitelerle devam etti, yemek ikramı ile son buldu.

Programa AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Beyşehir Kaymakamı Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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