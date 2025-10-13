Beyşehir'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği: Hacıakif Adası'nda Keşif

Beyşehir ilçe Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşler Topluluğu doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Topluluğun etkinlik düzenlediği son adres doğa tutkunlarının vazgeçemediği alanlardan birisi olan ve Beyşehir Gölü'nün en büyük adalarından Hacıakif Adası oldu.

Hacıakif Mağarasını da gezen doğa severler, ardından adanan en yüksek tepesine tırmandı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, doğa severlerin en çok ilgisini çeken yürüyüş rotasının Hacıakif Adası olduğunu belirtti.

Yeşildağ İskeleden teknelerle adaya geçip keşiş yolculuğuna başladıklarını ifade eden Büyükkafalı, "Önce taş balkondan muhteşem manzarada fotoğraflar çekip manzaranın keyfine vardık. Sonra mağaraya gidip yarasalarla dolu ve içinde roma dönemi kalıntıların olduğu mağarayı gezip ilk tepeye tırmandık." diye konuştu.