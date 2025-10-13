Haberler

Beyşehir'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği: Hacıakif Adası'nda Keşif

Beyşehir'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği: Hacıakif Adası'nda Keşif
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşler Topluluğu, Hacıakif Adası'nda düzenlediği etkinlikte doğa severlerle bir araya gelerek hem yürüyüş yaptı hem de tarihi mağarayı keşfetti.

Beyşehir ilçe Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşler Topluluğu doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Topluluğun etkinlik düzenlediği son adres doğa tutkunlarının vazgeçemediği alanlardan birisi olan ve Beyşehir Gölü'nün en büyük adalarından Hacıakif Adası oldu.

Hacıakif Mağarasını da gezen doğa severler, ardından adanan en yüksek tepesine tırmandı.

Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, doğa severlerin en çok ilgisini çeken yürüyüş rotasının Hacıakif Adası olduğunu belirtti.

Yeşildağ İskeleden teknelerle adaya geçip keşiş yolculuğuna başladıklarını ifade eden Büyükkafalı, "Önce taş balkondan muhteşem manzarada fotoğraflar çekip manzaranın keyfine vardık. Sonra mağaraya gidip yarasalarla dolu ve içinde roma dönemi kalıntıların olduğu mağarayı gezip ilk tepeye tırmandık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.