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Beyşehir'de doğa tutkunları Hacıakif Adası'nda buluştu

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Beyşehir ilçesindeki doğa severler, Hacıakif Adası'nda düzenlenen yürüyüş etkinliğinde bir araya geldi. Adada yapılan doğa yürüyüşü sırasında ziyaretçiler, adanın güzelliklerini keşfetti ve mağarayı ziyaret etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa tutkunları, motorlu balıkçı kayıklarıyla ulaştığı göl içerisindeki adada doğa yürüyüşü yapmanın keyfini çıkardı.

Beyşehir Gölü'nde bulunan en büyük adalardan Hacıakif Adası son zamanlarda doğa severlerin de cazibe merkezi haline geldi. Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking Doğa Yürüyüşler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan doğa tutkunları Hacıakif Adası'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Göle kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesi'nde İskele mevkiinde bindikleri balıkçı kayıkları ile Hacıakif Adasına ulaşan doğa severler, adayı yakından görme ve tanıma imkanı da buldu. Adada ağaçlıklar arasında yürüyüş yapan doğa tutkunları, 4 kilometrelik bir yürüyüşün ardından ulaştıkları çok sayıda yarasanın olduğu mağarayı da gezdi, içerisindeki oluşumları inceledi. Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Hacıakif Adası'nın Beyşehir Gölü'nde en çok ilgi çeken, merak uyandıran ve görülmek istenen bir ada olduğunu belirterek, doğal güzelliklerine dikkat çekti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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