Beyşehir'de pınarlar doğaseverleri buluşturdu
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'ne bağlı doğa yürüyüşçüleri, pek çok doğal güzelliği keşfettiği yaklaşık 4 kilometrelik bir parkurda bir araya geldi.
Beyşehir ilçesinde doğa tutkunları bir araya geldi.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, Yeşildağ Güdürhacı Pınarı, Deliktaş Pınarı, Işılak Ovası, Apsıngır Ovası, Sündüs Seyir Balkonu, Üç Adalar Seyir Kulesi ve Işılak Tepesi ziyaret edildi.
Doğa tutkunları, yaklaşık 4 kilometrelik parkurda yürüdü.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel