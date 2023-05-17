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Beyşehir'de din görevlilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı eğitimi

Beyşehir'de din görevlilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı eğitimi

Güncel Haberler

Beyşehir ilçesinde din görevlilerine, kenelerden insanlara bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında eğitim verildi.

Beyşehir ilçesinde din görevlilerine, kenelerden insanlara bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı eğitim birimi tarafından İlçe Müftülüğünde görev yapan personele kenelerden insanlara bulaşan hastalık hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken uyarılarda bulunuldu.

Eğitimde, bu dönemde piknik alanlarına gidenlerin de mutlaka önlemlerini almaları gerektiği hatırlatılırken, piknik sonrası eve gelindiğinde vücut ve kıyafetlerin kontrolünün önemli olduğu vurgulandı.

Yapılan kontrolde kene varsa müdahale edilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Beyşehir Kırım Güncel Haberler

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