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Beyşehir'de Devrilen Kamyonette 5 Yaralı

Beyşehir'de Devrilen Kamyonette 5 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, devrilen kamyonetteki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı.

Mohammet U. (28) idaresindeki 42 BLN 20 plakalı kamyonet, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde, Kaymakam Virajı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada aracın kırılan ön camından dışarıya savrulan sürücü ile araçtaki Muhammet Hayr El H., Muhammet El A., Mehmed B., Muhammet El M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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