Son Dakika | Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü yaralandı. Kaza, Beyşehir- Antalya Karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. yönetimindeki 42 BFT 74 plakalı açık kasa kamyonet, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bölünmüş yolda refüj boşluğuna devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA İhlas Haber Ajansı / Güncel Antalya Tragger Konya 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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