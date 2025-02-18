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Beyşehir'de Darp İzleriyle Öldürülen Ahmet D'nin Cesedi Bulundu

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin banyosunda cesedi bulunan 42 yaşındaki Ahmet D'nin öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin banyosunda cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müftü Mahallesi 41180 Sokak'taki bir apartman dairesinin kapısında kan izlerinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede banyoda hareketsiz yatan Ahmet D'nin (42) hayatını kaybettiği belirlendi.

Başında darp izlerine rastlanan Ahmet D'nin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, adrese geldikleri belirlenen R.D, M.E.B. ve A.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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