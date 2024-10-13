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Beyşehir'de Çöp Toplama Merkezinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Beyşehir'de Çöp Toplama Merkezinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde evsel atıkların döküldüğü çöp toplama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nin evsel atıklarının döküldüğü çöp toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezi dışındaki çöp toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen ekipler dumanla kaplanan yangın sahasına müdahale etti.

Ekipler, bir süre sonra kontrol altına alınan yangını tamamen söndürdü.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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