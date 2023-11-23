Beyşehir'de çilek üreticileriyle buluşma

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, çilek yetiştiricileriyle bir araya gelerek bilgi paylaştı. Ayrıca hububat ekili alanlarda ürün çıkış ve gelişim kontrolleri yapıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Beyşehir'de çilek yetiştiricileriyle üretim yaptıkları sahalarda bir araya geldi.

Özver, beraberindeki teknik personelle Beyşehir'in Kurucuova Mahallesi'nde çilek hasadı yapan üreticileri ziyaretinde, gazetecilere, üreticilere bitkisel üretim ve zirai mücadele konularında bilgi verdiklerini söyledi.

Kurum olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özver, hasadın hayırlı, bol olması temennisinde bulundu.

Hububat ekili alanlarda ürün çıkış kontrolleri

Beyşehir'de, hububat ekili alanlarda topraktan ürün çıkış ve gelişim kontrolleri gerçekleştirildi.

Son yağışlarla hububat üretim miktarındaki beklentinin artmasıyla buğday ekili sahalardaki ürün çıkışı ve arazi kontrolleri yapıldı.

Yapılan ürün çıkışı gelişimi ve arazi kontrollerinde hububat sahalarında herhangi bir olumsuz durumun gözlenmediği belirtildi.