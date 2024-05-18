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Beyşehir'de çilek hasadı başladı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çilek bahçelerinde hasat mesaisi sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, beraberindeki ziraat mühendisleriyle ürünün ilk hasadına başlanan çilek bahçelerinde incelemede bulundu. Özver, yakın gelecekte Beyşehir'in çilek üretiminde de adını duyurmaya başlayacağını belirtti. Saha ziyaretinde çilek üreticilerine üretim aşamasında karşılaşılan zararlı ya da karşılaşılması muhtemel her türlü sorun ve problemlere ilişkin bilgi de verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çilek bahçelerinde hasat mesaisi sürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, beraberindeki ziraat mühendisleriyle ürünün ilk hasadına başlanan çilek bahçelerinde incelemede bulundu.

Özver, yaptığı açıklamada, yakın gelecekte Beyşehir'in çilek üretiminde de adını duyurmaya başlayacağını belirtti.

Saha ziyaretinde çilek üreticilerine üretim aşamasında karşılaşılan zararlı ya da karşılaşılması muhtemel her türlü sorun ve problemlere ilişkin bilgi de verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Beyşehir Konya Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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