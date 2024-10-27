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Beyşehir'de Çıkan Yangında 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Beyşehir'de Çıkan Yangında 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında 3 ev tamamen kullanılamaz hale geldi, 4 evde ise hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 4 evde hasar oluştu.

Doğanbey Mahallesi'nde Fettah S'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevler bitişikteki iki eve daha sıçradı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kerpiç, taş ve ahşap yapılı bitişik nizam eski köy evlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler de yangının söndürülmesine destek verdi.

Patlamaların da yaşandığı yangın, uzun uğraşların ardından söndürüldü.

Yangında 3 ev tamamen kullanılamaz hale geldi, çevresindeki 4 ev de kısmen zarar gördü.

Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir Belediyesi tarafından sevk edilen iş makineleri, yanan evlerin enkazını kaldırmak için çalışma başlattı.

Konya Valisi İbrahim Akın da Doğanbey Mahallesi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yangından etkilenen ve evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Akın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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