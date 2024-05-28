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Beyşehir'de çiftçilerin yüzü güldü

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde mayıs ayının son günlerinde gelen yağışlar çiftçinin yüzünü güldürürken, ekili alanlarda bitkilerin gelişimi inceleniyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mayıs ayının son günlerinde gelen yağışlar çiftçinin yüzünü güldürürken, ekili alanlarda bitkilerin gelişimi inceleniyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri hububat ekili alanlarda teknik kontroller gerçekleştirdi.

Ürünlere yönelik incelemelerde hastalık, zararlı ve bitki gelişim kontrolleri yapılırken, çiftçilerle yapılan görüşmelerde de çeşitli bilgilendirilmelerde bulunuldu.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, sahada yürütülen çalışmalarda tespit edilen sorunlara ilişkin olarak üreticilere teknik destek sağlandığı belirtilerek, "Çiftçilerimize üretim alanlarında karşılaşabileceği olası sorunlarda İlçe Müdürlüğümüzdeki ilgili birimlere başvurabileceklerini hatırlatmak isteriz." denildi.

Açıklamada ayrıca, saha çalışmaları kapsamında müdürlüğe bağlı teknik personelin ceviz yetiştiriciliği yapılan bahçelerde de çeşitli incelemelerde bulundukları kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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