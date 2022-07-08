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Beyşehir'de çiftçiler hasat sezonunu dualarla açtı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de çiftçiler hasat sezonunu dualarla açtı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçiler, hububat hasadı sezonunu kurban kesip dua ederek açtı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çiftçiler, hububat hasadı sezonunu kurban kesip dua ederek açtı.

İlçe Ziraat Odası Başkanlığı önündeki programda konuşan Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, yeni hasat sezonun hayırlı olmasını diledi.

Zor bir yılın geride bırakıldığını anımsatan Ağralı, "Bu yıl hububatta bolluk bekliyoruz. Ebediyete intikal eden tüm çiftçilerimizi rahmetle anıyorum, Tüm çiftçilerimize de bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Ağralı, bu yılki yağış fazlalığından dolayı rekolte beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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