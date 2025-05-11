Beyşehir'de Çiftçi ve Çocuk İş Kazası Sonrası Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tarlada çapa motoru ile çalışırken ayağını kaptıran çiftçi yaralandı.

ilçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde İnlice mevkisindeki tarlada sol ayağını çapa motoruna kaptırarak yaralanan Ali Ç'nin yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ali Ç. ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ayrıca Emen Mahallesi'nde tarla sürmek için arazide bulunan ailesiyle olan 4 yaşındaki A.Ç, mibzer makinesine sağ elini kaptırdı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Karaali Mahallesi'nde eşinden üç tekerli bisiklet kullanmayı öğrendiği esnada devrilen bisikletin altında kalan F.T. yaralandı.

Yaralı kadın, özel araçla götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mustafa C. idaresindeki otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Antalya Caddesi'ndeki kavşakta Altun M. idaresindeki 34 KIZ 210 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa C. ile araçtaki eşi Emine C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahale sonrası kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.