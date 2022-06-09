Beyşehir'de çevre konulu fotoğraf sergisi açıldı - Haberler

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Beyşehir'de çevre konulu fotoğraf sergisi açıldı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de çevre konulu fotoğraf sergisi açıldı

Beyşehir'de Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliği ile Dünya Çevre Günü kapsamında sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirilen "Eski Hali, Yeni Hali" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Beyşehir'de Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliği ile Dünya Çevre Günü kapsamında sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde gerçekleştirilen "Eski Hali, Yeni Hali" fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Yarışma neticesinde projeye dahil olan çevre gönüllülerinden dereceye giren ve sergileme ödülü alan isim ve topluluklara ödülleri ve teşekkür belgeleri düzenlenen törende verildi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, "Doğadaki o kötü görüntüleri görünce böyle bir projeyi hayata geçirmek aklımıza geldi. Bu projeyi hem bölgemize hem de ülkemize örnek bir proje olacağını düşünerekten başlatmış olduk." dedi.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da proje kapsamında 24 noktada, 350 gönüllünün katılımıyla fotoğraf çekildiğini ve temizlik yapıldığını anlattı.

Fotoğraf yarışmasında Huğlu Ortaokulu birinci, Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu ikinci, TOKİ Ortaokulu ise üçüncü oldu.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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