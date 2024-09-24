Beyşehir'de Ceviz Ağacından Düşen Kişi Yaralandı
Beyşehir ilçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 55 yaşındaki M.T, dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.T, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Beyşehir ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.
Eylikler Mahallesi'nde 55 yaşındaki M.T, bahçesindeki cevizleri toplamak için ağaca çıktı.
Dengesini kaybederek yere düşen M.T, yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.