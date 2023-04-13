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Beyşehir'de çatı yangını

Beyşehir'de çatı yangını

Güncel Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir evde çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir evde çatıda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beytepe Mahallesi, Şehit Cemil Döşemeci Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evin çatı kısmında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, ev sahiplerinin eve gelmesiyle fark edildi.

Çatıdaki dumanları gören ev sahipleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Adrese gelen üç itfaiye aracının müdahale ettiği çatıdaki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonrası evin çatı kısmında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Konya Güncel Haberler

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