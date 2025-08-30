Beyşehir'de Çamura Saplanan İnek Traktörle Kurtarıldı

Beyşehir'de Çamura Saplanan İnek Traktörle Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısında çamura saplanan inek, balıkçılar tarafından traktöre bağlanarak kurtarıldı. Muhtar Ahmet Erdoğan, bölgede su seviyesinin düşmesiyle çamur tabakalarının oluştuğunu belirtti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısında çamura saplanan inek, traktöre bağlanan ip yardımıyla kurtarıldı.

Çiftlik Mahallesi'nde su içmek için Beyşehir Gölü kenarına gelen ineğin çamura saplandığını gören balıkçılar, hayvanı kurtarmak için çalışma yaptı.

Bir traktöre iple bağlanan inek, saplandığı yerden çıkarıldı.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdoğan, gazetecilere, gölde suların çekildiği yerlerde balçığa dönüşen alanlar oluştuğunu belirterek, zaman zaman bu tür olayların yaşanabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdular

Şaşırmamak elde değil! İşte yeni adresi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah otoparkta yemek yerken görüntülendi

Aşk İddialarını reddetmişti, ünlü şarkıcıyla otoparkta yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.