Beyşehir'de Çamura Saplanan İnek Traktörle Kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısında çamura saplanan inek, traktöre bağlanan ip yardımıyla kurtarıldı.

Çiftlik Mahallesi'nde su içmek için Beyşehir Gölü kenarına gelen ineğin çamura saplandığını gören balıkçılar, hayvanı kurtarmak için çalışma yaptı.

Bir traktöre iple bağlanan inek, saplandığı yerden çıkarıldı.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ahmet Erdoğan, gazetecilere, gölde suların çekildiği yerlerde balçığa dönüşen alanlar oluştuğunu belirterek, zaman zaman bu tür olayların yaşanabildiğini kaydetti.