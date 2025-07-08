Beyşehir'de Bitki Koruma Ürünleri ve Yem Bitkileri Denetimi Yapıldı

Beyşehir'de Bitki Koruma Ürünleri ve Yem Bitkileri Denetimi Yapıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde bitki koruma ürünlerinin son kullanma tarihlerinin yanı sıra yem bitkisi ekimi yapılan araziler de kontrol edildi. Ayrıca Seydişehir Meslek Yüksekokulu'nda 15 Temmuz temalı bir fotoğraf sergisi açıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bitki koruma ürünü bayileri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde bitki koruma ürünlerinin son kullanma tarihleri, etiket, barkot bilgileri ve ruhsat kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Beyşehir'de yem bitkisi arazileri denetlendi

Beyşehir ilçesinde arazilerde hibe desteğiyle ekimi yapılan yem bitkileri arazileri denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat dönemi dolayısıyla sahaya çıkarak hibe desteğiyle yem bitkisi ekimi yapılan arazilerde incelemelerde bulundu.

Ekipler, arazi kontrollerinde üreticilerle bir araya gelerek bilgilendirmede yaptı.

Seydişehir'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Seydişehir Meslek Yüksekokulu'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı öğretim görevlilerinin hazırladığı 15 Temmuz temalı fotoğraflardan oluşan sergide, darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kahramanlık ve birlik ruhu tuvallere yansıtıldı.

Okul Müdürü Doç. Dr. Fatih Aydın, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı, demokrasinin gücünü gösterdiği bir gün olduğunu ifade etti.

Sergi, 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilecek.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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