Beyşehir'de Bisikletli Sürücü Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Beyşehir'de Bisikletli Sürücü Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Ekizer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, Beyşehir-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

F.Ö. idaresindeki 44 LC 215 plakalı otomobil, Beyşehir- Antalya kara yolu Derebucak ilçesi yakınlarında Ahmet Ekizer'in (44) kullandığı bisiklete çarptı.

Devrilen bisikletten savrulan Ekizer, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekizer, sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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