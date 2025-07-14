Beyşehir'de Biçerdöver Kazası: Operatör Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tamir ettiği biçerdöver tablası üzerine düşen operatör ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.K., tedavi için Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tamir ettiği biçerdöver tablası üzerine düşen operatör yaralandı.
Gölkaşı Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında arızalanan biçerdövere müdahale eden operatör İ.K. tablanın altında kaldı.
Özel bir araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan yaralı, yolda karşılayan ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.K, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel