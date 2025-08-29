Beyşehir'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde halı saha çıkışında bir kişi bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis bir kişiyi gözaltına aldı.

O.T, ilçe merkezindeki halı saha çıkışında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.T, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
