Beyşehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde tartışan iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. H.İ.Y, M.E.Ö. tarafından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralayan kişi ise gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Esentepe Mahallesi'ndeki pazar yerinde, satış yapan M.E.Ö. ile H.İ.Y, arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla H.İ.Y'i karın ve göğüs bölgesinden yaralayan M.E.Ö, kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan H.İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakaladı.