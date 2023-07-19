Beyşehir'de Balık Satış Noktaları ve Balık Alım Kantarları Denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından perakende balık satış noktaları ile balık alım kantarları denetlendi. Denetimlerde yasa dışı avlanmanın önüne geçilmeye çalışıldı ve su ürünleri boy limiti kontrol edildi.