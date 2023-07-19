Beyşehir'de Balık Satış Noktaları ve Alım Kantarları Denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, perakende balık satış noktaları ile balık alım kantarları denetime tabi tutuldu.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'ne kıyısı olan Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri serbest zamanda yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de nezaret ettiği denetimlerde su ürünleri kontrol ekipleri tarafından tüm perakende balık satış noktaları ile göl kıyısındaki balım alım kantarları ve balıkçı tekneleri kontrol edildi. Denetimlerde avı yapılarak satışa sunulan tatlı su ürünleri boy limiti yönünden de kontrol edildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü'nün yanı sıra ilçe sınırları içerisinde yer alan göletlerde de denetimlerin aralıksız olarak sürdüğü belirtilerek, "Amatör olta balıkçılığı için göletlerde kişi başı 4 adet, Beyşehir Gölü'nde ise kişi başı 1 adet oltaya izin verilmektedir. Sazan balığı için 40 santim, sudak ve kadife sazanı balıkları için 26 santim olan balık boy limiti tatlı su kefali için de 20 santimdir. Bu boyların altındaki türlerin avlanılması yasak olup, uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanmaktadır. Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi için kurallara uyulmasını rica eder, bereketli bir ev sezonu dileğimizi tekraren belirtiriz" ifadelerine yer verildi. - KONYA