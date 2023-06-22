Beyşehir'de Balık Boy ve İş Yeri Denetimleri Yapıldı

Beyşehir ilçesinde yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balık boy denetimleri gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, gölün karaya çıkış noktaları ile perakende satış yerlerinde denetim yaptı. Ayrıca Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekmek fırınları ve pastanelere yönelik yapılan denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, ekmeklerin etiket ve gramaj kontrolleri, un depolama ve ekmek imalat bölümünde çalışan personelin kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından düzenlenen Lütfi Takavcı Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren ve mansiyon ödülü alanlar belirlendi.