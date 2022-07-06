Beyşehir'de bakır kablo hırsızlığı

Beyşehir ilçesinde binaların doğalgaz girişini sağlayan bakır kablolar çalan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutlarının bulunduğu Avşar Mahallesi'nde bulunan bloklarda binaların doğalgaz girişi için kullanılan bakır kablolarının çalındığını fark eden bina yöneticileri durumu polise haber verdi.

Hırsızlık ihbarı üzerine adrese giden ekipler, bakır kabloların çalındığı 7 bloktaki bina girişinde incelemelerde bulundu.

Avşar Mahallesi Muhtarı Yasin Bülbül gazetecilere yaptığı açıklamada,"Mahallemizde yaşanan hırsızlık olayından binalarda ikamet eden yaklaşık 243 ailenin etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bakır kablolar değerli olduğu için kesip götürmüşler, hatta toprağın altındaki kabloları da kopararak çalmışlar. Hiç arzu etmediğimiz bir olay mahallemizde yaşandı. Beyşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlatmış olup, güvenlik kamerası olmayan bloklardaki binalarda vatandaşlarımızın acilen güvenlik kamerası taktırmasını rica ediyoruz. Ayrıca, vatandaşlarımızdan bisiklet ve motosikletlerini de daha güvenli olduğunu düşündüğü yerlere park etmesini istiyoruz." dedi.