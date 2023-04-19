Beyşehir'de av yasağı dönemi havadan ve karadan denetimlerle izleniyor

Beyşehir ilçesinde, gölde devam eden avlanma yasağı nedeniyle yürütülen sıkı denetimler sürüyor.

Beyşehir Gölü'nde balıkların üreme dönemi olması dolayısıyla her yıl 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında uygulanan su ürünleri av yasağı sebebiyle Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi.

İlçe genelinde, Beyşehir Gölü'nün avlak sahaları dronlarla havadan da kontrol edilirken perakende satış yerleri de denetlendi.

Su ürünleri kontrol görevlileri, polis ekiplerinin de destek verdiği yol uygulamalarında, şüphelendikleri ticari araçları durdurarak kaçak avlanmış balık sevkiyatının yapılıp yapılmadığını da kontrol etti.

Yetkililer, denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği belirtirken, su ürünleri av yasağına uyulması konusunda tüm vatandaşlardan duyarlı olmaları istendi.