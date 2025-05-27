Beyşehir'de ATV Devrildi: Sürücü Yaralı
Beyşehir ilçesinde bir ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. S.T. isimli sürücünün durumu kritik.
Beyşehir ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
S.T'nin kullandığı ATV, Üzümlü Mahallesi'nde devrildi.
Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan savrularak yere düşüp yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
İlk müdahalenin ardından kent merkezindeki başka bir hastaneye sevk edilen S.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel