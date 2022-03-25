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Beyşehir'de aşı çalışmaları devam ediyor

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Beyşehir'de aşı çalışmaları devam ediyor

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin Yaşlılar Haftası kapsamında 5 günde 80 haneyi ziyaret ederek 65 yaş üzeri kişilerin Kovid-19 aşılarını yaptıkları bildirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin Yaşlılar Haftası kapsamında 5 günde 80 haneyi ziyaret ederek 65 yaş üzeri kişilerin Kovid-19 aşılarını yaptıkları bildirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Ateş yaptığı yazılı açıklamada, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültür ve değerlerini yarınları taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

İçinde bulunulan süreçte salgından en çok yaşlıların etkilendiğini anlatan Ateş, "Bu yüzden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı olması çok önemli. Bu yüzden bu hafta 65 yaş üstü aşı olmayan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek aşılarını yapıyoruz. 5 günde 80 haneye ulaşarak yaşlılarımızın aşılarını yaptık. Çalışmalarınız devam edecek." dedi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Hakan Ateş, Hisarcık, Beyşehir, Güncel, Haberler

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