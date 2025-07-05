Beyşehir'de Arpa Ekili Alanda Yangın

Beyşehir'de Arpa Ekili Alanda Yangın
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Karadiken Mahallesi'nde çıkan yangında arpa ekili alan zarar gördü. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan yangında arpa ekili alan zarar gördü.

Karadiken Mahallesi'ndeki arpa ekili alanda yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, arpa ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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