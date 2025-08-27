Beyşehir'de Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, UMKE, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iş birliğiyle arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, bir teknenin Beyşehir Gölü'nde batma tehlikesi yaşadığı tatbikatta, ihbar üzerine harekete geçen AFAD ve UMKE ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava desteğiyle koordinatları belirlenen kazazedeleri kurtardı.

Tatbikatın ikinci aşamasında, ormanlık alanda mahsur kalan kazazedelere yönelik kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, tatbikatın ardından UMKE'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Afetlere daha hazır olma amacıyla tatbikatları sürdürdüklerine dikkati çeken Yavuz, "Gönüllülük esasına dayanan bu birlikteliğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler bu ekibin gönüllü neferlerisiniz. Ana Jet Üs Komutanımız başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İl Sağlık Müdürlüğü olarak UMKE'yi desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Tatbikata katılan UMKE gönüllülerine belgeleri takdim edildi.