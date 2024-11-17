Üye Girişi
Haberler

Beyşehir'de Akaryakıt Tankeri Kazasında Yardım Eden Sürücü Yaralandı

Beyşehir'de Akaryakıt Tankeri Kazasında Yardım Eden Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir akaryakıt tankerinin kazasının ardından yardım için inen sürücü, başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaza yapan akaryakıt tankeri sürücüsüne yardım için aracından inen sürücü, arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Beyşehir - Antalya kara yolunun 17'inci kilometresinde Karaburun plajı yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.

Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halindeki akaryakıt tankeri, yağış nedeniyle kayarak refüje çıktı.

Kazayı gören ve karşı istikametten gelen seyir halindeki otomobilin sürücüsü Adem I. yardım için durarak aracından indi.

Otomobilinden inen sürücüye bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil çarparak yaralanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak

Bu hafta TBMM'ye geliyor! Cezası 192 bin liraya çıkacak

 CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti

"Tek bir harf değişti 1 milyar gitti"

 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz

"Bunu yapmazlarsa toptan yok ederiz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.