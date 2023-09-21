Beyşehir'de Ağır Vasıta Araçlarına Para Cezası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çevre yolunu kullanmak yerine yasaklanmasına rağmen şehir içi güzergahını kullanan ağır vasıta araçlarının sürücülerine 436 liralık para cezası uygulanıyor. Uygulamaya geçirilen yasak kararının ardından şehir içerisine ağır vasıta araçlarının girmesinin yasak olduğu uyarısını gösteren levhalar ilçe giriş ve çıkışlarındaki görünür noktalara yerleştirildi.

Beyşehir-Derebucak-Serik güzergahlı Yeni Konya-Antalya Kara yolunun ulaşıma açılmasının ardından Beyşehir ilçe merkezinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bunun üzerine trafik güvenliğinin sağlanması maksadıyla ağır vasıta araçların şehir merkezini kullanmalarına Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla bir süre önce yasak getirildi. Karara göre, yüksek tonajlı araçların ilçe merkezinden geçişleri 24 saat boyunca yasaklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Büro Amirliği ekipleri, alınan kararın uygulanmaya başlamasının ardından denetimlerine hız kazandırdı. Ekipler, çevre yolu yerine ilçe merkezini kullanarak yasağa uymayan araç ve sürücülerine 436 liralık cezai işlem uygulamaya başladı.

Görünür yerlere yasak uyarı levhaları yerleştirildi

Öte yandan, uygulamaya geçirilen yasak kararının ardından Isparta'dan Antalya'ya gidiş, Konya'dan Antalya'ya gidiş ve Antalya'dan Konya'ya gidiş güzergahlarına Beyşehir Kaymakamlığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde şehir içerisine ağır vasıta araçlarının girmesinin yasak olduğu uyarısını gösteren levhalar da ilgili kurumlar olan Karayolları 36. Şube Şefliği ve Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından görünürlük sağlanan noktalara yerleştirildi. Okulların açılmasıyla birlikte Beyşehir ilçe merkezi ve genelindeki trafik güvenliği daha da önem kazanırken, ağır vasıta araçlarının ilçe merkezine giriş yasağı hususundaki denetim ve kontrollerin bundan böyle de artırılarak devam ettirileceği öğrenildi. - KONYA