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Beyşehir'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Beyşehir'de 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının mutfaktan başladığı belirtilirken, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Olay, Hamidiye Mahallesi, 40810 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde yaşandı.

Binadan yükselen dumanı fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, hızla bir yandan yoğun dumanla kaplanan binadakileri tahliye ederken bir yandan da dairenin mutfağında çıkan yangına müdahale etti.

Birinci kattaki evin mutfağında evde kimsenin olmadığı sırada ankastre fırından çıktığı sanılan yangın büyümeden söndürülürken, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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